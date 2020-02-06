جماهير ليفربول تطالب بالسماح لجيرارد برفع كأس الدوري الإنكليزي

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قدمت جماهير ليفربول الإنكليزي فكرة فريدة تؤكد وفائهم للقائد السابق الإنكليزي ستيفن جيرارد ، وتقديراً على إخلاصه للفريق طوال مسيرته الاحترافية .
وبحسب ما اورده موقع "غيف مي سبورت" البريطاني ، فإن فكرة جماهير ليفربول تقوم على تسجيل اسم ستيفن جيرارد ضمن قائمة الفريق خلال مبارياته الخمس الأخيرة بالدوري الإنكليزي ، وذلك بهدف منحه فرصة رفع كأس البطولة لأول مرة منذ عام 1990، على اعتبار أن الفريق لم يحقق هذا اللقب منذ إنطلاق البطولة بصيغة الممتاز في موسم (1992-1993) .
هذا ويبقى تضمين اسم جيرارد في الكشوف الرسمية بالفريق مجرد حلم لجماهير ليفربول ، التي تتوق لرؤية أحد أساطيرها يرفع كأس البطولة ، خاصة ان المباراة ما قبل الأخيرة ستكون امام تشيلسي على ملعب النادي بـ "الانفيلد رود" ، والتي ستعيد للإذهان الذكرى السيئة التي ارتبط بها اسم جيرارد بفشل الفريق في التتويج بلقب البطولة موسم (2013-2014) بعد الخسارة امام تشيلسي بسبب سقوط جيرارد وفقدانه للكرة في وسط الملعب بشكل غريب ، مما تسبب في إحداث هجمة مرتدة على ليفربول، جاء منها هدف الترجيح للضيوف لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين لهدف ، وضياع اللقب على أصحاب الأرض.
هذا ونجح ليفربول خلال الموسم الجاري في تصدر جدول ترتيب الدوري الإنكليزي بعد مرور 25 جولة ، بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه ، دون أن يتعرض للخسارة حتى الآن .
يشار بأن جيرارد لعب في إنكلترا لصالح ليفربول فقط طوال مسيرته الاحترافية ، حيث سجل 121 هدفاً في الدوري الإنكليزي ، قادته لاحتلال المركز الثاني في ترتيب الهدافين التاريخيين بالنادي ، وبفارق سبعة اهداف فقط عن مواطنه المتصدر روبي فاولر.
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