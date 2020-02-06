يوفنتوس يجهز عرضاً مالياً ضخماً لإغراء إدارة ليفربول وفان دايك

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





كشف تقرير إعلامي بأن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي يخطط للقيام بصفقة مدويه خلال الانتقالات الصيفية القادمة من خلال التعاقد مع الهولندي فرجيل فان دايك قلب دفاع نادي ليفربول الإنكليزي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن إدارة النادي الإيطالي قد رصدت 150 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع فان دايك ، وهو ما سيجعله واحداً من أغلى المدافعين في تاريخ الانتقالات ، حيث يرى مسؤولو "السيدة العجوز" بأن الدولي الهولندي يمكن له ان يعزز صفوف الفريق في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا ، بعدما قدم إضافة كبيرة لليفربول منذ انضمامه لصفوفه في عام 2018 ، إذ كان له دور كبير في بلوغ "الريدز" نهائي المسابقة القارية مرتين عامي 2018 و 2019 .

وبحسب المصادر فإن تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنكليزي هذا العام ، سوف يسهل من مهمة التعاقد مع فان ديك ، لأنه سيكون توج بكافة الألقاب المحلية و الخارجية مما سيحفزه ذلك على خوض تحدٍ جديد و خوض تجربة مختلفة.

يشار بأنه في حال نجحت إدارة يوفنتوس في التعاقد مع فان دايك ، فإنه سيشكل مع مواطنه ماتياس دي ليخت ثنائياً قوياً في قلب الدفاع ، مما سيكون له تأثير إيجابي في تحصين خط الفريق الخلفي ، الذي شكل نقطة ضعف في نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بعدما خسارته النهائي مرتين ، الأولى أمام برشلونة بثلاثة اهداف لهدف عام 2015 ، والثانية أمام ريال مدريد بأربعة اهداف لهدف عام 2017.