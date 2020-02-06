شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى انطلاق المرحلة النهائية من دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الخميس، الجولة الأولى من المرحلة النهائية من دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2019 / 2020 بمواجهات قوية.

وتشهد الجولة الأولى لقاءات بين كلا من ، الزمالك مع سموحة و الاهلى مع الأوليمبى و ، طلائع الجيش مع البنك الأهلى و سبورتنج مع هليوبوليس .

أعلن سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد أمس عن عن تقديم موعد مباراة الزمالك و سموحة فى الجولة الأولى من المرحلة النهائية من دورى المحترفين لتقام فى الرابعة عصرا بدلا من السادسة لإذاعتها تليفزيونيا عبر شاشة أون سبورت .

كما أشار عبد المنعم إلى إذاعة لقاء الأهلى مع الأوليمبى المقرر له السادسة مساء.

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فيما تقام الجولة الثانية يوم الخميس المقبل الموافق 13 فبراير بلقاءات بين كلا من ، سموحة مع الأهلى و البنك الأهلى مع الأوليمبى و هليوبوليس مع الزمالك و سبورتنج مع طلائع الجيش .

أما الجولة الثالثة ستقام الخميس 20 فبراير بمواجهات بين كلا من ، الأهلى مع البنك الأهلى و سموحة مع هليوبوليس و الأوليمبى مع سبورتنج و الزمالك مع طلائع الجيش .

بينما تقام الجولة الرابعة يوم الخميس 27 فبراير بمواجهات بين كلا من ، هليوبوليس مع الأهلى و البنك الأهلى مع سبورتنج و طلائع الجيش مع سموحة و الاوليمبى مع الزمالك .

نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية ، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية.