شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: 3 مباريات يوميا حدا أقصى فى الدور الثانى للدورى بسبب الـvar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع لجنة المسابقات بالجبلاية على أن تراعى تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى عند وضع جدول الدورى.

وتم الاتفاق بين مسئولى اللجنة الخماسية والمسابقات على أن تقام 3 مباريات يوميًا كحد أقصى فى الدور الثانى، بحيث يتمكن اتحاد الكرة من تطبيق تقنية الفيديو فى جميع مباريات المسابقة.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة التعاقد على 4 عربات نقل تليفزيونى بداية من الدور الثانى من عمر الدور المصرى، الذى ينطلق أوخر فبراير المقبل، نظرا لتطبيق تقنية الفيديو، وتتحرك عربات النقل التليفزيونى الأربعة بين الاستادات التى تستضيف مباريات الدورى العام بداية من الدورى الثانى، حيث ستتم الاستعانة بها بشكل كبير مع تطبيق تقنية الفيديو فى الدور الثانى بالدورى.

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وانطلقت الاثنين الماضى الدورة التدريبة العملية للحكام المصريين لتطبيق تقنية حكم الـvar فى الدورى المصرى مع بداية الدور الثانى للدورى الممتاز رسميا، بحضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة و جمال الغندور رئيس لجنة الحكام و 54 حكماً مع مندوب الـifap ويدعىmike والمدير التنفيذى للشركة التى أمدت الجبلاية بالاجهزة الخاصة بتطبيق تقنية حكم الفيديو بالإضافة إلى حماده سمير زاهر مدير التسويق والتعاقدات بالجبلاية.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مشاركة 54 حكما فى تدريبات تقنية الفيديو، من أجل سرعة تجهيزهم وتطبيق تقنية الفيديو مع انطلاقه الدور الثانى للدوري.. ويتحمل اتحاد الكرة تكلفة تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بالكامل، بعد رفض عدد كبير من أندية الدورى الممتاز تحمل جزء من تكلفة التقنية، بداية من الدور الثانى للدورى، وأرجعت الأندية رفضها لكثرة الأعباء المالية عليها هذا الموسم، بجانب اقتناعها بضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة التكلفة بالكامل باعتباره المسئول عن تنظيم البطولة، إلى جانب حصوله على عائد مادى من بث مباريات الدورى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تكلفة تطبيق الـ "VAR" بالدورى المصرى ستصل لمليون يورو فى الموسم الواحد، ما يعادل 18 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف يورو فى المباراة الواحدة تقريبا، وذلك فى حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.