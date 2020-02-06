بالفيديو.. فرجاني ساسي يتحدث عن.. هروبه.. العروض الخليجية والأوروبية.

محمد اسماعيل - القاهرة - استنكر التونسي الدولي فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، ما تم تداوله عن نيته الهروب عن صفوف فريقه وعدم استكمال عقده معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة.

فرجاني ساسي، حل ضيفًا رفقة الصحفي التونسي مالك الرقيقي ببرنامجه مالك الكورة عبر قناته على منصة يوتيوب:؛ حيث قال"لا أحب الظهور في التلفاز أو الرد على ما ينشره الصحفيون ولكن كيف أفعل ذلك بعد الحب الذي ألقاه من جمهور الزمالك والأهلي والزمالك بصورة أكبر، كيف أهرب والجماهير حضرت لتشجع تونس لأجلي؟".

فرجاني علل ما تم إثارته بالإشارة إلى أن رحيل حمدي النقاز عن صفوف الزمالك فاجأة كان سببًا:"الصحفيون استغلون الفرصة وأحدثوا لغط ولكن أنا لا أحب الظهور كثيرًا للرد، أرد مع الوقت ولا يوجد لدي مشكلة في الراتب حتى ولو تأخر بعض الشيء ليست مشكلة".

وأوضح اللاعب التونسي أنه تلقى عروضًا خليجية وأوروبية خلال الفترة الماضية ولكن رفضها رئيس نادي الزمالك الذي أكد له أهمية وجوده بصفوف الفريق رغم قيمتها المالية الكبيرة، رافضًا الإفصاح عن هذه العروض مكتفيًا بالإشارة إلى أن أحدهم كان من الدوري السعودي.

وتطرق فرجاني في حديثه إلى أهمية مباراة السوبر بالنسبة له والتحضيرات الذهنية التي لابد أن يقوم بها ليُحضر نفسه لمثل هذه المباريات، مشيدًا بالمدير الفني لفريق الترجي معين الشعباني:"قاد الفريق للتتويج مرتين بدوري أبطال أفريقيا ولا يتأثر برحيل اللاعبين عن صفوفه".

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ومن المقرر أن يلتقي الزمالك ـ بطل الكونفيدرالية ـ نظيره الترجي التونسي ـ بطل دوري أبطال أفريقيا ـ، يوم 14 فبراير الجاري بالسوبر الأفريقي.

وأتم اللاعب التونسي حديثه بتوجيه رسالة لجمهوره:"لن أحكي عن شيء معين ولكن الحمدلله أصبحت من أكثر اللاعبين التوانسة المحبوبين في مصر هناك من حضر ولم يترك بصمة وهناك من أصبح لديه اسمًا كبيرًا مثل علي معلول وكذلك حمدي النقاز رغم رحيله".

وكان الزمالك قد تعاقد مع فرجاني ساسي في يوليه 2018 لمدة 3 سنوات قادمًا من صفوف نادي النصر السعودي.