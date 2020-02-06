محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ (الخليج 365)
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة عن اليوم الأربعاء:
"ظُلمت في الولاية الثانية بالزمالك".. أول تعليق من خالد جلال بعد تدريب نادي مصر
"يا بختك يا ترجي".. أول تعليق من آل الشيخ على قرعة دوري الأبطال
كارتيرون يرفض إعلان سبب استبعاده لساسي ويوضح سبب غياب شيكابالا
الغندور ردًا على آل الشيخ: "حديثك ضايق جماهير الزمالك.. وانتصرنا على الهلال في عقر داره"
مسؤول صنداونز: لم أكن أفضل ملاقاة الأهلي "الذي أشجعه"
أحمد مرتضى: السوبر الإفريقي سيكون إعداداً لمواجهتي الترجي في ربع النهائي
أول تعليق من الزمالك بعد صدام الترجي في دوري الأبطال
أول رد فعل من صنداونز بعد الوقوع في مواجهة الأهلي
الزمالك لمصراوي: نغادر لقطر يوم 11 فبراير.. وندرس السفر بطائرة خاصة
مصدر لمصراوي: بيراميدز يرفض طلب الأهلي
"يعاملونني مثل جوارديولا".. مدرب صنداونز يتحدث عن تواجده في مصر و"إحباط" أنديتها
"في انتظار إشارة الخطيب".. آل الشيخ يدعم الأهلي قبل قرعة الأبطال (فيديو)
"الاختيار صعب".. متعب يتحدث عن طريق الأهلي في أفريقيا
"الأسهل".. آل الشيخ يبرر اختياره للزمالك في طريق الأهلي قبل قرعة الأبطال
ممثل صنداونز: موسيماني يحلم بتدريب الأهلي.. والفوز بمونديال الأندية
صنداونز: نحن أكثر جاهزية من الأهلي.. والأقرب للتأهل
عبد الحفيظ لمصراوي: مباراة صن داونز قوية للغاية.. وفبراير "ضرب نار"
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الأربعاء.. "ظلمت في ولايتي الثانية بالزمالك".. وتعليق تركي آل الشيخ على قرعة الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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