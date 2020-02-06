الزمالك يطالب بتأجيل قمة 24 فبراير إلى أجل غير مسمى

فجر هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن لقاء القمة في مسابقة الدوري المصري والمقرر لها يوم 24 فبراير الجاري. يوم 24 فبراير الجاري. وقال زادة في تصريحات تليفزيونية: "أطالب بتأجيل لقاء القمة من يوم 24 فبراير الى أجل غير مسمى" فبراير الى أجل غير مسمى" وأوضح: "لقاءات القمة لها متعة خاصة فلقاء السوبر المصري في الإمارات سيقام يوم 20 فبراير وتم تحديد لقاء الدوري يوم 24 لذلك اطالب بتأجيلها".

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