رياضة | ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين بعد انتهاء الجولة الـ17

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين بعد انتهاء الجولة الـ17 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت منافسات اليوم الأول من مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، مساء أمس الأربعاء.

وقد شهد 3 مواجهات، الأولى انتهت بالتعادل الإيجابي بين العدالة وضمك بهدف لكل فريق، والثانية استطاع اتحاد جدة الفوز بهدفين مقابل هدف أمام التعاون.

فيما حقق الهلال الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام نظيره الرائد ليعزز صدارته في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 38 نقطة.

مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفرنسي بافتيمبي جوميز سجل هدفًا في ثلاثية الأزرق أمام الرائد، ليعزز صدارته في قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 14 هدف.

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين

1- بافتيمبي جوميز "الهلال" 14 هدف

2- عبد الرازق حمدلله "النصر" 12 هدف

3- عمر السومة "الأهلي" 11 هدف

4- كارلوس إدواردو "الهلال" 10 أهداف

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5-رومارينيو "الاتحاد" 8 أهداف

6- دجانيني تافاريس "الأهلي" 8 أهداف

7- كاروليس أندريا "العدالة" 8 أهداف

8- روني فيرنانديز "الفيحاء" 7 أهداف

9- جيوفينكو "الهلال" 6 أهداف

10- ميتشيل تى فريدي "الفتح" 6 أهداف

11- كارلوس ستراندبيرج "الحزم" 6 أهداف

12- سعد بقير "أبها" 6 أهداف

13- هيلدون راموس "التعاون" 6 أهداف