رياضة | أتليتيك بلباو ضد برشلونة .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتليتيك بلباو ضد برشلونة .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون فريق برشلونة الإسباني على موعد مع مباراة صعبة مساء اليوم الخميس 6 فبراير، حينما يحل ضيفاً على فريق أتليتيك بلباو بمعقله "نيو سان ماميس" ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويسعى النادي الكتالوني لإستكمال مسيرته الناجحة في البطولة، ومواصلة الإنتصارات والعبور للدور نصف النهائي.

في المقابل، يطمح الفريق الباسكي في إحداث مفاجأة من العيار الثقيل، والإطاحة بفريق برشلونة، والعبر للدور نصف النهائي.

وسيسعى النادي الكتالوني لرد الإعتبار أمام بلباو، حيث خسر برشلونة إفتتاحية مبارياته في الليجا أمام الفريق على ملعبه بهدف نظيف سجله المهاجم المخضرم أرتيز أدوريث.

كيف وصل برشلونة وأتليتيك بلباو للدور ربع النهائي؟

تأهل برشلونة لهذا الدور، بعدما سحق ضيفه ليجانيس بخماسية دون رد في مباراة دور الـ16، بينما تأهل أتليتيك بلباو بشق الأنفس، بفارق ركلات الترجيح على فريق تينريفي بنتيجة 4-2، ب‘د أن تعادل الفريقان في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة ثلاثة أهداف لكل منهما.

موعد مباراة أتليتيك بلباو ضد برشلونة

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة مساء اليوم الخميس، عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي ودبي، التاسعة بتوقيت تونس، والثامنة بتوقيت جرينتش.

وستنقل المباراة على القناة السعودية الرياضية الثالثة KSA Sports HD3 والقناة السعودية الرابعة KSA Sports HD4 بتعليق على سعيد الكعبي وفهد العتيبي على الترتيب.

التشكيل المتوقع لمباراة أتليتيك بلباو ضد برشلونة.

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من المتوقع أن يبدأ المدرب جايزكا جاريتنانو، مدرب أتليتيك بلباو مباراة برشلونة بالأسماء التالية:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: يوري بيرتشيتش – إينيجو مارتينيز – يراي ألفاريز – إينيجو لوكوي.

خط الوسط: داني جارسيا – أوناي لوبيز – راؤول جارسيا.

خط الهجوم: إيكير مونيايين – إيباي جوميز – إينياكي ويليامز.

بينما من المنتظ أن يدخل كيكي سيتين مدرب برشلونة المباراة بالأسماء التالية.

حرسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو – صامويل أومتيتي – كليمون لونجليه – جوردي ألبا.

خط الوسط: فرانكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – آرثر ميلو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي – أنسوا فاتي