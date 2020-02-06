رياضة | موعد مباراة النصر اليوم| مشاهدة مباراة النصر والفتح اليوم الخميس 6-2-2020 بالدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النصر اليوم| مشاهدة مباراة النصر والفتح اليوم الخميس 6-2-2020 بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه النصر نظيره الفتح، اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر والفتح

ويقام اللقاء بين النصر والفتح عند الساعة الخامسة والثلث بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة والثلث بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والثلث بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وكان النصر قد تعادل إيجابيًا بهدف أمام ضمك، في آخر لقاء له في الدوري السعودي للمحترفين.

بينما تلقى الفتح الهزيمة أمام الشباب بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين.

Advertisements

ويتواجد النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34نقطة، بعد الفوز في 10 لقاءات و4 تعادلات وخسارة لقائين، وسجل 25 هدف ودخل مرماه 7 أهداف.

فيما يحتل الفتح المركز الأخير برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في لقائين وخسارة 10 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات، وسجل20 هدف ودخل مرماه 31 هدف.

جدير بالذكر أن لقاء الدور الأول من الموسم الحالي بين النصر والفتح قد انتهى بفوز العالمي بهدف دون رد.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح

وتذاع المباراة بين النصر والفتح ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين عبر قناة السعودية الرياضية الأولى.