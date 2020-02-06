رياضة | أهداف مباراة - توتنهام 3 × 2 ساوثهامتون | كأس الإتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - توتنهام 3 × 2 ساوثهامتون | كأس الإتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل توتنهام إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم، وذلك بعدما حسم المباراة المعادة على أرضه مع ساوثهامبتون3-2 بفضل ركلة جزاء نفذها الكوري الجنوبي سون هيونغ مين في الوقت القاتل.

وخاض الفريقان مباراة معادة الأربعاء بعد تعادلهما في الأولى على ملعب ساوثهامبتون 1-1 حين سجل سون هدف التقدم للنادي اللندني، قبل أن يخطف المغربي سفيان بوفال التعادل في الدقيقة 87، فارضا على فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خوض الاعادة للدور الثاني تواليا بعدما أجبر على ذلك أيضا في الدور الثالث بتعادله على أرض ميدلزبره من الدرجة الأولى بالنتيجة ذاتها، قبل أن يفوز بالاعادة 2-1 على أرضه.