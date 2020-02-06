رياضة | كريستيانو رونالدو يحدد موعد إعتزاله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يحدد موعد إعتزاله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو،لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، أنه سيسعى للإستمرار في الملاعب حتى عامه الأربعين.

ويحتفل النجم الأسطوري بعامه الخامس والثلاثين اليوم، حيث ولد الدون يوم 5 فبراير من عام 1985.

وفي سياق ذلك، صرح رونالدو لصحيفة ماركا الإسبانية قائلاً: "يوجد الكثير من الجوانب التي ستحدد موعد إعتزالي، الأمور متعلقه بوجود الحافز، وليس مشكلة جسدية".

وتابع: "أعتقد أنني أستطيع مواصلة اللعب حتى سن الـ40، أتعامل مع نفسي بشكل جيد، العامل النفسي هو الأهم، فهو من يعطي الحافز للإستمرار".

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وأضاف: "مازلت أشعر بالقدرة على الإستمرار لوقت أطول، لكن بالتأكيد ليس مدى الحياة، فلكل شئ بداية ونهاية".

وأتم: "بشكل منطقي يمكن الإكتفاء بهذا القدر، لكنني أمامي عدة ألقاب يمكنني تحقيقها، الوقت مازال كافياً".

وبدأ الدون مسيرته في فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي، قبل أن ينتقل لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنه لفريق ريال مدريد الإسباني، والذي قضى فيه معظيم مسيرته.

وفي صيف عام 2018، إنتقل رونالدو ليوفنتوس الإيطالي في صفقة مفاجئة، بلغت قيمتها مبلغ 100 مليون يورو.