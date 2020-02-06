اونلاين | مروان محسن يقود تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مواجهة نارية ضد بيراميدز سبورت، ضمن منافسات الدوري العام.

ويحل الأهلي ضيفًا على بيراميدز سبورت، مساء اليوم الخميس 6 فبراير الجاري، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من البطولة المحلية.

ويدخل المارد الأحمر، المباراة وهو طامحًا في كسر عقدة بيراميدز سبورت، بعدما انتهت مباريات الموسم الماضي لصالح بيراميدز، سواء ببطولة الدوري أو كأس مصر.

وتأتي المباراة بعد تأهل الفريقين، لدور الثمانية من البطولات الإفريقية، حيث يواجه الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يواجه بيراميدز سبورت زاناكو الزامبي، بكأس الكونفدرالية.

واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، على التشكيل الذي يخوض به مباراته اليوم، أمام بيراميدز والتي تقام على استاد الدفاع الجوي في السابعة والنصف مساء في إطار منافسات الأسبوع الـ16 من بطولة الدوري الممتاز.

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وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : علي معلول، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، وأليو ديانج، وحسين الشحات، وجونيور أجايي ، ومحمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم : مروان محسن.