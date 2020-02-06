قال الكابتن "خالد الغندور" نجم الزمالك السابق، أنه هناك احتمالية تعيين حكام من "الصين" لمباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الإفريقي, الذي سيقام في قطر يوم 14 فبراير المقبل.
وتابع "الغندور" خلال تقديم برنامج "زملكاوي" والمذاع عبر فضائية "الزمالك" : طاقم تحكيم مواجهة الزمالك أمام الترجى في السوبر الإفريقي، من الصين قائلًا:" ربنا يستر من الكورونا"، ومواجهة الترجى غير مضمونة,ولا أعلم لماذا يكونوا من الصين؟".
وأضاف أن مباراة السوبر أمام الترجي "بروفة" لمواجهتي دور الثمانية بدوري الأبطال، وحظنا أننا لأول مرة في التاريخ سنلاقى الترجي 3 مرات خلال 3 أسابيع, الأهلى مرتين والاسماعيلى وبيراميدز
كانت هذه تفاصيل خبر "خالد الغندور"عن مواجهة الزمالك والترجي في السوبر : حكام السوبر الإفريقي من الصين وربنا يستر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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