شكرا لقرائتكم خبر عن ورق العنب والمكرونة .. الآكلات المفضلة لدى بطلات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تميل اللاعبات فى الرياضة المصرية على أكلات وأنواع من الاطعمة دون غيرها، و يتميزن فى إعدادها أيضا، رغم أن هناك نظام غذائى يسرن عليه للحفاظ على الوزن الذى يلعبن عليه فى البطولات ، لكن هناك كميات محددة يتم تناولها حفاظا على الألقاب .

وتٌعد المكرونة بكل انواعها سواء البشاميل أو الريد صوص، أو المحمرة، من الأكلات المفضلة لدى لاعبات الرياضة ، و كذلك المحشى و خاصة ورق العنب ، وإن كان البعض يرى أن هذه الأكلات تزيد الوزن ولا تناسب نجوم الرياضة ، لكن هذه الاكلات و الوجبات مفضلة لهن .

ومن هؤلاء اللاعبات أبرار يسرى لاعبة الطائرة التى تقول ان أكلتها التى تتمي وفى طبخها هى المكرونة المحمرة ، وبالنسبة لهانيا مورو لاعبة السباحة فتحب المكرونة سواء تناولها كوجبة مفضلة أو طبخها .

اما المكرونة بالبشاميل فتتخصص فيها عدة لاعبات مثل رحمة إبراهيم لاعبة الطائرة و نهال جمال نجمة طائرة الشمس ، وهدير التونى نجمة الكرة الطائرة ،وسلمى الكومى و اية الشافعى لاعبة طائرة الاهلى ، ومنى عطا الله محكمة كرة القدم ، هالة وائل لاعبة منتخب الكاراتيه .

وهناك لاعبات يتميزن فى إعداد وطبخ المكرونة باى نوع وأى شكل مثل هانيا مورو السمكة الذهبية فى السباحة و جود محمد جمال لاعبة السلة .. المكرونة بكل أنواعها سواء بالصوص الأحمر أو بشاميل ، و بالنسبة للاعبة سارة حسام نجمة يد الأهلى فتفضل المكرونة بالوايت صوص ، و نعمة سعيد لاعبة رفع الاثقال تحب المكرونة بالريد صوص وتتميز فى إعدادها.

لوجين ياسر الفرماوى لاعبة السلاح تقول : " مبعرفش أعمل غير مكرونة " ، وكذلك هند جمال لاعبة الكرة الطائرة فتحب اللازانيا والباستا بالوايت صوص ، ناس كتير بتطلبها منى وجوزى كمان بيحبهم من أيدى.

هدير أسامة بطلة الدراجات تقول انها تحب المكرونة بكل انواعها هى وجية سهلة لكن أنا بعرف أعملها جدا، ونورا منير لاعبة السلاح .

فرح سيد لاعبة الجمباز تحب المكرونات بكل أنواعها ، و هبة أبو ضيف لاعبة سلة الأهلى ، تتميز فى المكرونة بالصوص الأحمر ، و الأبيض ، و البشاميل أيضا ، و مريم مصطفى لاعبة الطائرة فى الأهلى ونهى هانى لاعبة السلاح ، ومى حلوة كابتن سلة سبروتنج فيفضلن المكرونة بكل انواعها ،.وفيما يخص المكرونة بالجمبرى فتفضلها سهيلة وفيق نجمة الكرة الطائرة ، و غادة حسام لاعبة كرة اليد بالاهلى .

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وكشفت أسماء مجدى لاعبة منتخب الكاراتيه أنها اعتادت الاعتماد على نفسى بطبيعة السفر للخارج والمشاركة فى البطولات، لذلك تتميز فى طبخ المكرونة بالوايت صوص ، وكذلك مها عبد السلام لاعبة منتخب الغطس تقول أنها تعيش فى أمريكا وتطبخ لنفسها وبمفردها ، فتعلمت طبخ كل شئ ، لكن اكثر أكلة تتميز فيها هى المكرونة .

أما نجمة الطائرة هدير عوض و زينة العلمى ، فيتميزان فى الباستا وتعداها بطعم مميز ، وكذلك لوجين سامى لاعبة سلة الصيد فتتميز فى الباستا بالوايت صوص .

وبالانتقال الى الباستا فتحبها بيريهان الديب لاعبة طائرة الصيد ، ودعاء حلمى لاعبة اليد ، فتفضلها بالنجرسكو ،و كذلك كاريمان كامل لاعبة الجودو.

وترى ملك بدوى لاعبة طائرة سبورتنج ان اللازنيا من الاكلات المفضلة لها، و تتميز فى إعدادها ، أما ندى ناصف لاعبة الطائرة فتقول أن أى طعام به بشاميل محبب الى قلبها .

بالنسبة للمحشى وخاصة ورق العنب ، فهناك اكثر من لاعبة على رأسهم جيانا فاروق لاعبة كمنتخب الكاراتيه التى تقول أنها لا تدخل المطبخ كتير لكن الأكلة المفضلة سواء فى طبخها أو تناولها هى ورق العنب ، وكذلك دنيا شريف نجمة كرة اليد فى النادى الأهلى التى تقول انها تتميز فى ورق العنب و المكرونة البشاميل أيضا .



مروة الهضيبى

و تنضم شيماء ابو اليزيد لاعبة منتخب الكاراتيه الى قائمة محبى المحشى والمكرونة بالبشاميل ، فتقول انها شيف ممتاز فى هذه الأكلات ، وبالإضافة إلى ذلك راندا تاج لاعبة منتخب رفع الاثقال البارالمبى ، تؤكد انها تقوم بإعداد أصناف و أنواع كثير لكن الطعام المحبب اليها فى إعداداه و تناوله هو المحشى بالشاورما ، حيث تقوم بإعداده بطريقة خاصة بها ، أما مروة الهضيبى لاعبة تنس الطاولة بالاهلى ولاعبة المنتخب ، فتقول أنها لاتعرف الكثير عن المطبخ لكن تساعد والدتها فى عمل المحشى بكل انواعه .