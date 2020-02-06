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ميرانديس يواصل مفاجأته فى كأس اسبانيا ويطيح بفياريال من ربع النهائي
الخميس 6 فبراير 2020
واصل فريق ميرانديس، من الدرجة الثانية سلسلة مفاجأته في كأس ملك إسبانيا، بعدما نجح في الإطاحة بفريق فياريال، من دور ربع النهائي، بالفوز عليه بنتيجة 4 – 2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب "البلدي دي أندوفا".
أنهى ميرانديس، الشوط الأول من اللقاء، متفوقا بنتيجة 2 – 1، سجل ثنائية فريق ميرانديس، ماتيوس اياس ومارتين ميركيلانز من ركلة جزاء، في الدقيقتين 17 و 45، بينما أحرز هدف فياريال، خافيير اونتيفيروس، في الدقيقة 32.
وفى الشوط الثانى، نجح سانتى كازورلا، في تسجيل هدف التعادل للغواصات الصفراء، في الدقيقة 56، عن طريق ركلة جزاء.
ولكن نجح ميرانديس، في تسجيل هدفين، عن طريق أودي أونيانديا و أنتونيو سانشيز، في الدقيقتين 58 و 90.
وكان ميرانديس، قد نجح في إقصاء فريق إشبيلية، من دور الـ16، بالفوز بنتيجة 3 – 1.
ويعد مرانديس، ثانى المتأهلين لدور نصف النهائي من كأس إسبانيا، بعد غرناطة الذى تخطى فالنسيا، بنتيجة 2 - 1.
وتختتم مواجهات ربع نهائي كأس إسبانيا، مساء اليوم الخميس، بلقائى ريال مدريد، مع ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو يستضيف فريق برشلونة.
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