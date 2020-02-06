عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لاتسيو يهدر فرصة خطف وصافة الدوري الايطالي بتعادله مع فيرونا

الخميس 6 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

فشل فريق لاتسيو، فى خطف وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، من إنتر ميلان، بعد سقوطه فى فخ التعادل السلبى، أمام ضيفه هيلاس فيرونا، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب "أولمبيكو"، والمؤجل من الجولة الـ17 من منافسات الكالتشيو.



وكانت المباراة قد تم تأجيلها بسبب مشاركة لاتسيو فى كأس السوبر الإيطالى فى مدينة جدة السعودية، والتى توج بلقبها على حساب يوفنتوس بالفوز 3-1.

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سنحت العديد من الفرص السهلة، أمام نجوم فريق لاتسيو، أمام مرمى هيلاس فيرونا، ولكن رعونة مهاجمى النسور، بجانب تألق حارس فيرونا، حرمت لاتسيو من تحقيق الفوز.

بتلك النتيجة رفع لاتسيو، رصيده للنقطة 50، فى المركز الثالث، متأخرا بفارق مقطة واحدة عن انتر ميلان الوصيف، و4 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، برصيد 54 نقطة.

وتفتتح مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي، بلقاء روما مع ضيفه فريق بولونيا، مساء غدا الجمعة.