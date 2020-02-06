عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميرانديس يواصل مفاجأته فى كأس اسبانيا ويطيح بفياريال من ربع النهائي

الخميس 6 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

واصل فريق ميرانديس، من الدرجة الثانية سلسلة مفاجأته في كأس ملك إسبانيا، بعدما نجح في الإطاحة بفريق فياريال، من دور ربع النهائي، بالفوز عليه بنتيجة 4 – 2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب "البلدي دي أندوفا".



أنهى ميرانديس، الشوط الأول من اللقاء، متفوقا بنتيجة 2 – 1، سجل ثنائية فريق ميرانديس، ماتيوس اياس ومارتين ميركيلانز من ركلة جزاء، في الدقيقتين 17 و 45، بينما أحرز هدف فياريال، خافيير اونتيفيروس، في الدقيقة 32.

وفى الشوط الثانى، نجح سانتى كازورلا، في تسجيل هدف التعادل للغواصات الصفراء، في الدقيقة 56، عن طريق ركلة جزاء.

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ولكن نجح ميرانديس، في تسجيل هدفين، عن طريق أودي أونيانديا و أنتونيو سانشيز، في الدقيقتين 58 و 90.

وكان ميرانديس، قد نجح في إقصاء فريق إشبيلية، من دور الـ16، بالفوز بنتيجة 3 – 1.

ويعد مرانديس، ثانى المتأهلين لدور نصف النهائي من كأس إسبانيا، بعد غرناطة الذى تخطى فالنسيا، بنتيجة 2 - 1.

وتختتم مواجهات ربع نهائي كأس إسبانيا، مساء اليوم الخميس، بلقائى ريال مدريد، مع ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو يستضيف فريق برشلونة.