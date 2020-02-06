عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايرن ميونخ إلى ربع نهائي الكأس بعد فوز مثير على هوفنهايم

الخميس 6 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تأهل بايرن ميونخ، إلى ربع نهائي كأس ألمانيا، بعد تغلبه على فريق هوفنهايم، بنتيجة 4 – 3، في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.



أنهى بايرن الشوط الأول من المباراة، متفوقا بنتيجة 3 – 1، سجل ثلاثية الفريق البافارى، بينيامين هوبنه لاعب هوفنهايم في مرماه، توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكى، في الدقائق 13، 20 و 36، بينما سجل هدف هوفنهايم جيروم بواتينج مدافع بايرن، بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 8.

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وفى الشوط الثانى، عزز ليفاندوفسكى، من تقدم بايرن ميونخ، بالهدف الرابع في الدقيقة 80، قبل أن يسجل مؤنس دبور، هدف هوفنهايم الثانى في الدقيقة 83، وعاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثالث فى الدقيقة 92.

ويتصدر بايرن ميونخ، جدول ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم، برصيد 42 نقطة، متفوقا بفارق نقطة عن فريق لايبزيج، الوصيف برصيد 41 نقطة.

كما تأهل فريق بايرن ليفركوزن، لربع النهائي، بعد تخطيه فريق شتوتجارت، بنتيجة 2 – 1، ويونيون برلين على حياب فريق فيرل، بنتيجة 1 – 0.