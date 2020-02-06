شكرا لقرائتكم طائرة الأهلي يواجه طنطا في الجولة الأولى بالدور الثانى من الدورى الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه اليوم الخميس ، فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديهر الفنى محمد مصيلحى نظيره طنطا فى اللقاء المقدم بينهما 24 ساعة من الجولة الأولى بالدور الثانى من الدورى الممتاز .

و من المقرر أن ينطلق الدور الثانى غدا الجمعة بمواجهات قوية ، إلا أن لقاء الأهلى مع طنطا سيقام اليوم وفقا لما أعلنته لجنة المسابقات بإتحاد الكرة الطائرة برئاسة ناصر حمدى .

يأتى تقديم اللقاء فى ظل ارتباط بعثة فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بالسفر إلى السعودية غدا الجمعة، للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للبطولة العربية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 16 وحتى 28 فبراير الجارى، وفقا لتأكيدات خالد أبو زينة مدير الفريق.

كما أنه من المقرر ايضا تأجيل لقائى الأهلى مع الطيران و الشمس و بتروجت فى ثانى و ثالث و رابع جولات الدورى بسبب الإعداد والمشاركة فى البطولة.

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ويستعد فريق طائرة الأهلى لخوض منافسات البطولة العربية بخوض مباراتين وديتين مع الوحدة السعودى يومى 11، 13 من الشهر الجارى فى معسكر السعودية قبل العودة إلى القاهرة، وفقا لتأكيدات خالد ابو زينة مدير الفريق.

و فاز الأهلى على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 1 فى مباراته المؤجلة من الدور الأول بالدورى الممتاز صالة الخصم، حيث كان تم تأجيل هذا اللقاء لوفاة والدة نجم طلائع الجيش أشرف أبو الحسن .