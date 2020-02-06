شكرا لقرائتكم عمرو جمال: لو تواجدت مع الأهلى الفترة الحالية سأشارك أساسيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو جمال، مهاجم النادي الأهلي المعار إلى صفوف نادي طلائع الجيش، أن لديه الرغبة فى اللعب ضمن صفوف الأهلى حاليًا، مشيرًا إلى أنه إذا حصل على فرصة المشاركة مع الاهلى فى الفترة الحالية كان سيدخل أساسيًا خلال المواجهات الحالية .

وتابع فى تصريحات تليفزيونية: "أعتقد فايلر يتابعني ويتابع جميع معارين الأهلي، ولو انا موجود اعتقد أني قادر العب أساسي".. مضيفا: "لو وليد أزارو موجود ورجع وأنا معاه، كابتن فايلر سيكون الفاصل بيننا".

وقال عمرو جمال، أن أزارو من أفضل المهاجمين الأجانب في تاريخ النادي الأهلي.. وأردف: "أزارو حقق أرقام صعب تحطيمه وهو أسرع مهاجم وصولا لمرمى المنافسين".

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وأكمل: "عماد متعب مثلي الأعلى وقالي الجمهور مالوش علاقة باللي بيحصل في التدريب المهم الماتشات".. وقال الغزال، إنه وقع للنادي الأهلي على بياض وإنه لا يعلم مدة عقده مع النادي.

وأكد عمرو جمال: "لم اتفاوض مع نادي الزمالك ولن انتقل إلى الزمالك طوال مسيرتي الكروية".. وتابع: "لا اعلم تفاصيل عقدي مع الأهلي والأهلي لا يأكل حق أي لاعب".

وأتم: "الأهلي له الحق في ضمي مقابل دفع شرط جزائي للصفاقسي".