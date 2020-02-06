شكرا لقرائتكم عمرو جمال: لو تواجدت مع الأهلى الفترة الحالية سأشارك أساسيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتابع فى تصريحات تليفزيونية: "أعتقد فايلر يتابعني ويتابع جميع معارين الأهلي، ولو انا موجود اعتقد أني قادر العب أساسي".. مضيفا: "لو وليد أزارو موجود ورجع وأنا معاه، كابتن فايلر سيكون الفاصل بيننا".
وقال عمرو جمال، أن أزارو من أفضل المهاجمين الأجانب في تاريخ النادي الأهلي.. وأردف: "أزارو حقق أرقام صعب تحطيمه وهو أسرع مهاجم وصولا لمرمى المنافسين".
وأكمل: "عماد متعب مثلي الأعلى وقالي الجمهور مالوش علاقة باللي بيحصل في التدريب المهم الماتشات".. وقال الغزال، إنه وقع للنادي الأهلي على بياض وإنه لا يعلم مدة عقده مع النادي.
وأكد عمرو جمال: "لم اتفاوض مع نادي الزمالك ولن انتقل إلى الزمالك طوال مسيرتي الكروية".. وتابع: "لا اعلم تفاصيل عقدي مع الأهلي والأهلي لا يأكل حق أي لاعب".
وأتم: "الأهلي له الحق في ضمي مقابل دفع شرط جزائي للصفاقسي".
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو جمال: لو تواجدت مع الأهلى الفترة الحالية سأشارك أساسيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.