"تركي آل الشيخ" تعليقًا على قرعة دوري الأبطال : "صن داونز فريق مش سهل ! يابختك يا ترجي "

قال المستشار "تركي آل الشيخ"، رئيس الهئية الترفيه السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي،تعليقًا على قرعة دوري أبطال أفريقيا : صنداونز ليس بالفريق السهل . وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : صن داونز فريق مش سهل ! يابختك يا الترجي ???? وكانت القرعة قد أسفرت عن مواجهة الأهلي لنادي صن داونز الجنوب أفرييقي، بينما يواجه الرجاء البيضاوي لنادي مازيمبي الكونغولي ,ومواجهة الزمالك لنادي الترجي التونسي والنجم الساحلي التونسي لنادي الوداد المغربي.

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