لاتسيو يهدر فرصة الارتقاء إلى الوصافة









اسماء السيد - فرّط لاتسيو بفرصة الارتقاء الى الوصافة بعد تعادله سلبا مع ضيفه فيرونا الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكانت نقاط الفوز الثلاثة كفيلة بوضع لاتسيو في المركز الثاني أمام إنتر بفارق نقطة واحدة وخلف يوفنتوس المتصدر بنقطتين، لكن التعادل أبقى الأمور على حالها، حيث رفع لاتسيو رصيده إلى 50 نقطة، خلف يوفنتوس (54 نقطة) وإنتر (51 نقطة).

ولم تفلح كل محاولات متصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي تشيرو إيموبيلي (25 هدفا) في تغيير النتيجة، كان أخطرها في الدقيقة 20، وهو على بعد امتار قليلة من المرمى لكن الحارس ماركو سيلفيستري أنقذ الموقف.

ولم يكن لاتسيو في مستواه المعهود، فبدا وكأنه أضاع خريطة الطريق نحو المرمى، فيما كانت فرص فيرونا على الرغم من ندرتها خطيرة في بعض الأحيان، علما أنه كان الطرف الأفضل في ربع الساعة الأخير من المباراة.

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وأخفق صاحب افضل خط هجوم في الدوري برصيد 52 هدفا، في هز شباك خصم له للمرة الأولى في جميع المسابقات منذ 13 نيسان/ابريل 2019، عندما خسر أمام ميلان صفر-1 ضمن المرحلة 32 من بطولة الموسم الماضي.

ويمر الدوري الإيطالي حاليا بموسم مختلف لا يشبه المواسم الثمانية الماضية التي سيطر فيها يوفنتوس على البطولة بتفوق واضح، حيث يعيش حاليا منافسة ثلاثية الاضلاع على الفوز باللقب بين "بيانكونيري" و"بيانكوسيليستي" و"نيراتسوري".

ملخص المباراة: