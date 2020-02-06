ميرانديس يضيف فياريال إلى لائحة ضحاياه ويبلغ نصف النهائي

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





لحق فياريال بفالنسيا بطل الموسم الماضي، وودّع مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم من الدور ربع النهائي بخسارته الأربعاء أمام مضيفه ميرانديس من الدرجة الثانية 2-4.

وكان فالنسيا افتتح الدور ربع النهائي بتنازله عن اللقب الثلاثاء، لكنه خرج على يد منافس له في الدرجة الأولى وليس من درجة أدنى، بخسارته أمام غرناطة 1-2.

وعلى الرغم من الفوارق الفنية والمادية، لا يمكن التقليل من أهمية انجاز ميرانديس الذي بلغ دور الأربعة بعد أن أقصى ممثلين آخرين لدوري الكبار هما سلتا فيغو (2-1) وإشبيلية (3-1)، وصولا الى فريق "الغواصة الصفراء" الذي تخلف في الدقيقة 17 بهدف للبرازيلي ماتيوس أياس، لكنه عادل عبر خافي أونتيفيروس (32).

ثم استعاد صاحب الأرض التقدم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر ركلة جزاء نفذها مارتن ميركيلانس الذي عزز صدارته لهدافي المسابقة هذا الموسم بخمسة أهداف، قبل أن يدرك فياريال التعادل مجددا من ركلة جزاء أيضا نفذها المخضرم سانتي كازورلا (56).

Advertisements

إلا أن ميرانديس لم يمنح ضيفه فرصة التقاط أنفاسه وسرعان ما عاد الى المقدمة بهدف أودي أوناينديا (58)، لتبقى بعدها النتيجة على حالها حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع حين أضاف أنتونيو سانشيز هدف الضربة القاضية للضيوف.

ودخل ميرانديس تاريخ المسابقة كالفريق الوحيد الذي يصل الى نصف النهائي مرتين وهو في الدرجتين الثانية والثالثة (موسم 2011-2012 حين خسر أمام أتلتيك بلباو)، وذلك بحسب "أوبتا" للاحصاءات.

ويستكمل ربع النهائي الخميس حيث يلتقي ريال مدريد مع ريال سوسييداد، وأتلتيك بلباو مع برشلونة الوصيف.

ملخص المباراة: