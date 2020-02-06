سون يرسل توتنهام إلى ثمن نهائي كأس إنكلترا

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أكمل توتنهام عقد الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم، وذلك بعدما عانى الأمرين لحسم المباراة المعادة على أرضه مع ساوثمبتون 3-2 بفضل ركلة جزاء نفذها الكوري الجنوبي سون هيونغ مين في الوقت القاتل.

وخاض الفريقان مباراة معادة الأربعاء بعد تعادلهما في الأولى على ملعب ساوثمبتون 1-1 حين سجل سون هدف التقدم للنادي اللندني، قبل أن يخطف المغربي سفيان بوفال التعادل في الدقيقة 87، فارضا على فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خوض الاعادة للدور الثاني تواليا بعدما أجبر على ذلك أيضا في الدور الثالث بتعادله على أرض ميدلزبره من الدرجة الأولى بالنتيجة ذاتها، قبل أن يفوز بالاعادة 2-1 على أرضه.

وبعد أن تقدم بهدف هدية سجله جاك ستيفنز عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (12)، تلقى توتنهام هدف التعادل في الدقيقة 34 عبر الإيرلندي شاين لونغ (34)، ليكون الفريقان على المستوى ذاته مع دخولهما الى استراحة الشوطين.

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 72 حين سجل المتألق داني أينغز هدف التقدم الثاني للضيوف، إلا أن الفرحة لم تدم طويلا لأن البرازيلي لوكاس مورا أدرك التعادل مرة أخرى (78)، قبل أن يقول سون كلمته في الوقت القاتل بانتزاعه ركلة جزاء نفذها بنفسه (87)، ليهدي فريقه بطاقة ثمن النهائي حيث يلتقي نوريتش سيتي في اذار/مارس.

ملخص المباراة: