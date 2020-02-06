الحارس عبدالله المعيوف يقود الهلال لتجاوز عقبة الرائد









اسماء السيد - قاد حارس المرمى عبدالله المعيوف فريقه الهلال المتصدر لتجاوز عقبة الرائد عندما تصدى لركلة جزاء وسجل أخرى في المباراة التي جرت الاربعاء على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض وانتهت 3-1، وذلك في المرحلة السابعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل للهلال البرازيلي كارلوس ادواردو (6) والفرنسي بافيتيمبي غوميس (42 من ركلة جزاء) وعبدالله المعيوف (90+6 من ركلة جزاء)، بينما سجل للرائد المغربي محمد فوزير (60 من ركلة جزاء).

ورفع الهلال رصيده الى 38 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن النصر الذي يلعب الخميس مع الفتح، بينما بقي الرائد على رصيده السابق 27 في المركز السابع.

وفرض الهلال سيطرته على مجريات الشوط الأول ونجح في التسجيل بعد خمس دقائق عندما تلقى البرازيلي كارلوس ادواردو كرة عرضية لعبها قوية على يسار الحارس الجزائري عزالدين دوخة (6).

وفوت الفرنسي بافيتيمبي غوميس فرصة سانحة للتسجيل عندما تلقى كرة عرضية لعبها برأسه فوق العارضة (15)، ثم تلقى سالم الدوسري كرة داخل منطقة الجزاء استدار حولها وصوبها قوية تجاه المرمى ولكن الدفاع نجح في ابعدها لركنية (34).

وتحصل الهلال على ركلة جزاء نفذها بافيتيمبي غوميس على يمين عزالدين دوخة (42) الذي تألق في الوقت بدل الضائع بصده ركلة جزاء أخرى للهلال نفذها غوميس أيضا.

وفي الشوط الثاني، لاحت فرصة للرائد لتقليص الفارق لكن كرة الكولومبي ماركو بيريز علت العارضة (54)، ثم احتسب الحكم ركلة جزاء للرائد نفذها المغربي محمد فوزير ولعب الكرة على يسار عبدالله المعيوف (60).

وعاد الحكم ليحتسب ركلة رابعة في المباراة وثانية للرائد لكن عبدالله المعيوف تألق في مواجهة فوزير وتصدى لها (88)، قبل أن يلعب دور الهداف بتسجيله ركلة جزاء لفريقه في الوقت بدل الضائع.

وأوقف الاتحاد سلسلة نتائجه السلبية وحقق فوزاً مستحقاً عندما تغلب على التعاون 2-1 .

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سجل للاتحاد سعود عبدالحميد (28) والبرازيلي برونو أوفيني (31) وللتعاون هيلدون أوغوستو من الرأس الأخضر (44).

تقدم الاتحاد للمركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة، بينما بقي التعاون على رصيده السابق 27 نقطة وبات مهدداً بفقدان مركزه الرابع مع نهاية المرحلة.

ونال كل من ضمك وضيفه العدالة نقطة بتعادلهما بهدف الجزائري إبراهيم الشنيحي (49)، مقابل هدف للملغاشي كاروليس اندريا (78 من ركلة جزاء).

ورفع ضمك رصيده إلى 11 نقطة وتقدم للمركز الخامس عشر، بينما رفع العدالة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

ملخص مباراة الهلال والرائد:



ملخص مباراة مباراة التعاون والاتحاد:

ملخص مباراة ضمك والعدالة: