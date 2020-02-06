شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..طلائع الجيش يبدأ الاستعداد لمواجهة الأهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم الخميس فريق طلائع الجيش استعداداته لمواجهة الاهلى المقرر لها السابعة والنصف مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام ، بعد منح عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع لاعبيه راحة من المران أمس الثلاثاء عقب الفوز على نادى مصر برباعية دون رد .

بعيداً عما سبق ، شهدت مباراة طلائع الجيش ونادى مصر، التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الطلائع بنتيجة 4 / 0، واقعة مؤسفة بعدما اعتدى ناصر منسى على لاعب نادى ومصر، ليرد الأخير بصفعة على الوجه، وكأنها "خناقة شوارع"، قبل أن يتدخل الحكم لفض هذا الاشتباك.

وأحرز ناصر منسى هدف تقدم الطلائع مع نهاية الشوط الآول، قبل أن يسجل عمرو جمال الهدف الثانى، بعدما أهدر ركلة جزاء حصل عليها فى الدقيقة 39 بعدما تصدى لها وليد توفيق حارس نادى مصر، ثم أحرز كريم طارق الهدف الثالث للطلائع فى الدقيقة 81، وأضاف كيفين موهيرى الهدف الرابع فى الدقيقة 87.

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بهذا الفوز يقفز طلائع الجيش 4 مراكز ليحتل المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا فيما يقبع نادى مصر فى المركز الأخير برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.

وظهر عمار حمدى لاعب الأهلى، لأول مرة مع الطلائع أمام نادي مصر، بعدما انضم لصفوف الطلائع على سبيل الإعارة من القلعة الحمراء لنهاية الموسم، حيث يرتدى اللاعب القميص رقم 33، وتعد صفقة عمار حمدى لاعب الأهلى هى الثالثة لطلائع الجيش فى فترة الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع محمد جمال بيبو من سموحة لمدة ثلاثة مواسم ونصف، والرواندى كيفين موهيرى لاعب مصر المقاصة لمدة 6 أشهر.