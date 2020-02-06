شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب بتأجيل قمة 24 فبراير إلى أجل غير مسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن لقاء القمة في مسابقة الدوري المصري والمقرر لها يوم 24 فبراير الجاري.

وقال زادة في تصريحات تليفزيونية: "أطالب بتأجيل لقاء القمة من يوم 24 فبراير الى أجل غير مسمى"

وأوضح: "لقاءات القمة لها متعة خاصة فلقاء السوبر المصري في الإمارات سيقام يوم 20 فبراير وتم تحديد لقاء الدوري يوم 24 لذلك اطالب بتأجيلها".