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موعد مباريات اليوم فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 6 / 2 / 2020 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة المصرى البورسعيدى وطنطا على ستاد السويس الجديد ومباراة بيراميدز والاهلى على ستاد الدفاع الجوى في ختام مواجهات الجولة السادسة عشرة للمسابقة.

موعد مباراة المصرى البورسعيدى وطنطا

تقام مباراة المصرى البورسعيدى وطنطا في تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد السويس الجديد في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البورسعيدى بعد التعادل مع رينجرز النيجيري بهدف لكل فريق في ختام دور المجموعات بالكونفدرالية التي تأهل فيها لدور الثمانية كوصيف مجموعته خلف بيراميدز المتصدر.

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بينما شهد أخر ظهور للمصرى البورسعيدى في مسابقة الدوري خسارة من الجونة بهدفين مقابل هدف بينما خسر طنطا من المقاولون العرب بهدفين دون رد .

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ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل طنطا السابع عشر برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 7 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً .

موعد مباراة بيراميدز والاهلى

تقام مباراة بيراميدز والاهلى في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوى وهي المباراة التي تمثل تحد من نوع خاص لنجوم الفريق الأحمر الذين لم يسبق لهم الفوز على بيراميدز، بعد تغيير أسمه من الأسيوطي، وكانت أخر مواجهة بين الفريقين في بطولة الكأس وخسرها الأهلي وودع البطولة في الموسم الماضي ووقتها تم إقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي بعدما فشل في الفوز على بيراميدز خلال ثلاث مواجهات جمعت الفريقين الموسم الماضي بواقع اثنتين بالدوري وثالثة في الكأس.

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يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدوري يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه ،وعلى الجاني الأخر يدخل بيراميز مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويطمح الفريق في لإيقاف الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم خاصة وأن الفريق يملك أفضليه معنوية على المارد الأحمر بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة بين الطرفين في الفترة الماضية، مما يجعله المرشح الأبرز في الدوري لإيقاف قطار الأهلي الذي تخطى جميع الفرق التي واجهها حتى الأن.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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