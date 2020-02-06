شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عنتر: مش فارق معانا نلاعب الترجى أو غيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك، إنه يتقدم بالشكر إلى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، على منحه فرصة المشاركة فى الفترة الأخيرة مع الأبيض، بعد فوز الفريق على حرس الحدود، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقان، فى الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، مساء الأربعاء على ستاد القاهرة الدولى.

وتابع عنتر فى تصريحاته الصحفية عقب المباراة:"أشكر كارتيرون على منحه الفرصة لى والفوز على الحدود يعطينا دفعة معنوية كبيرة قبل بطولتى السوبر الإفريقى والمحلى إلى جانب كسر نغمة التعادلات التى لاحقتنا فى الفترة الأخيرة.

وعن مواجهة الترجى التونسى فى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا قال عنتر:"مش فارق معانا نلاعب الترجي أو غيره لأن ميفرقش معاه هيلاعب مين المهم المكسب ولقب بطولة دورى أبطال إفريقيا"، بعدما تأهل الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا محتلا المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، وذلك بعدما قد هُزم من مازيمبى الكونغولى بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، قبل أن يفوز على أول أغسطس الأنجولى بهدفين دون رد فى الجولة الثانية، ثم تعادل مع زيسكو يونايتد بهدف لمثله فى الجولة الثالثة، قبل أن يفوز عليه بهدفين دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات، ثم تعادل سلبيا فى الجولة الخامسة أمام مازيمبى الكونغولى، كما تعادل سلبيا أيضا أمام أول أغسطس الانجولى، فى الجولة السادسة والأخيرة.

وأسفرت قرعة دورى أبطال إفريقيا التى أقيمت بالأمس فى أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، عن مواجهة بين الزمالك والترجى حيث سيقام لقاء الذهاب فى مصر يوم 29 من شهر نوفمبر الجارى بينما سيقام لقاء العودة فى تونس يوم 6 من شهر مارس المقبل.