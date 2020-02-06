شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الترامادول مسموح للرياضيين بفرمان الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف دكتور أسامة غنيم مدير الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" ، عن رفض الوكالة الدولية "الوادا" إدراج الترامدول ضمن قائمة المحظورات بشكل نهائي .

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وأشار غنيم ، إلى أن الوكالة المصرية تسعي للحصول علي الضبطية القضائية لتفتيش اللاعبين وضبطهم بالترامادول، موضحاً أن هناك اتصالات مع وزارة العدل لمنح الضبطية للوكالة خاصة أن هناك لاعبين بالدورى المصرى بمختلف درجاته، يتعاطون أقراص "الترامادول" من أجل زيادة معدل مجهودهم أثناء المباريات، وأن الضبطية القضائية ستجعله يتمكن من تفتيش اللاعبين لضبطهم بالمخدر، مثل ضباط الشرطة.

وأجرى الدكتور أسامة غنيم حوارا صحفيا مطولا مع سوبر كورة، أوضح خلاله العديد من الأزمات التى تواجه لاعبى الكرة والرياضيين، وتحدث عن قائمة المحظورات الطبية التى أقرتها المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.