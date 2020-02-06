شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: لو أنا فى الأهلى حاليا هالعب على أى حد..وأرفض الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
وتابع فى تصريحات تليفزيونية،"أعتقد فايلر يتابعني ويتابع جميع معارى الأهلي، ولو انا موجود اعتقد أني قادر العب أساسي".. مضيفا: "لو وليد أزارو موجود ورجع وأنا معاه، كابتن فايلر سيكون الفاصل بيننا".
وقال عمرو جمال، "أن أزارو من أفضل المهاجمين الأجانب في تاريخ النادي الأهلي، وحقق أرقام صعب تحطيمها وهو أسرع مهاجم وصولا لمرمى المنافسين".
وأكمل،"عماد متعب مثلي الأعلى وقالي الجمهور مالوش علاقة باللي بيحصل في التدريب المهم الماتشات"، مؤكدا: "لم أتفاوض مع نادي الزمالك ولن انتقل له طوال مسيرتي الكروية".
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