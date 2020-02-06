شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: لو أنا فى الأهلى حاليا هالعب على أى حد..وأرفض الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي المعار إلى صفوف نادي طلائع الجيش، أنه يرغب في التواجد حاليا داخل صفوف الأهلي، مضيفا:"لو أنا موجود في الأهلي حاليا سألعب أساسيا".

وتابع فى تصريحات تليفزيونية،"أعتقد فايلر يتابعني ويتابع جميع معارى الأهلي، ولو انا موجود اعتقد أني قادر العب أساسي".. مضيفا: "لو وليد أزارو موجود ورجع وأنا معاه، كابتن فايلر سيكون الفاصل بيننا".

Advertisements