شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: "صن داونز فريق مش سهل.. يا بختك يا الترجى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على قرعة دورى أبطال إفريقيا، التى أسفرت عن مواجهة الأهلي ضد فريق صن داونز، ومواجهة الزمالك ضد فريق الترجى التونسى في ربع النهائي.

وكتب المستشار تركى آل الشيخ عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك" : "صن داونز فريق مش سهل ! يابختك يا الترجي".



تركى آل الشيخ

يشار إلى أن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أسفرت عن مواجهة الأهلي لفريق صن دوانز فى دور الثمانية، ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب على ملاعب أندية التصنيف الثاني أحد يومى 28 أو 29 فبراير، والعودة على ملاعب أندية التصنيف الأول أحد يومي 6 أو 7 مارس.

وتواجد فى القرعة 4 أندية مصرية هي الأهلي والزمالك في دوري الأبطال وبيراميدز والمصري في الكونفدرالية، وتأهل لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أفريقيا 8 أندية في ربع النهائي توجت جميعها من قبل باللقب ويأتى على رأسهم الأهلي المتوج 8 مرات والزمالك بـ5 ألقاب ومازيمبي الكونغولي 5 ألقاب والترجي التونسي 4 ألقاب والرجاء المغربي 3 ألقاب والوداد المغربي لقبين ولقب لكل من النجم الساحلي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي.

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من جانب آخر، علق عثمان نجار المدرب العام للترجي التونسي، على وقوع فريقه مع نادي الزمالك في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وقائلا فى تصريحات تليفزيونية: "مواجهة الزمالك في دوري الأبطال صعبة، ومباراتنا مع الأشقاء المصريين دائما تكون صعبة".

وتابع: "الصدام مع الزمالك لا يقل قوة عن الأهلي، ونعرف كل كبيرة وصغيرة عن النادي الأبيض.. لم نلتفت لتلويح الزمالك بالانسحاب من السوبر الأفريقي المقرر إقامته فى قطر يوم 14 فبراير الجارى".