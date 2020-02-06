شكرا لقرائتكم خبر عن سمير حلبية: مواجهة نهضة بركان بالكونفدرالية صعبة..وأزمة القيد تهدد مسيرتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سمير حلبية رئيس النادى المصرى، أن قرعة دور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الافريقية التي أوقعت فريقه أمام نهضة بركان المغربى جاءت صعبة للغاية، نظرا لقوة المنافس المغربى.

قال حلبية في تصريحات لقناة اون سبورت، أن فريق نهضة بركان قوى ويمتلك خبرات كبيرة ويعتبر مرشح قوى للفوز بالبطولة، مشيرا إلى أن فريقه سيبذل قصارى جهده لتخطى هذا الدور.

تابع رئيس المصرى أن أزمة القيد الشتوى وحرمان المصرى من تدعيم صفوفه، سيؤثر سلبا على مسيرة الفريق منتقدا موقف اتحاد الكرة وعدم تدخله لحل الأزمة مع الفيفا.

أسفرت قرعة ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية المقامة بأحد فنادق منطقة السادس من أكتوبر، عن مواجهة المصرى البورسعيدى لفريق نهضة بركان المغربى ، حيث ستقام مباريات ذهاب دور الثمانية يوم 1 مارس على ملاعب أندية التصنيف الثانى، والعودة 8 من الشهر نفسه على ملاعب أندية التصنيف الأول.

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وتتنافس 8 فرق هم بيراميدز والمصرى وحوريا الغينى والنصر الليبى ونهضة بركان المغربى وزانكو الزامبى وحسنية أغادير المغربى وأنيمبا النيجيرى.

ويضم التصنيف الأول الأندية التى تصدرت المجموعات الأربع وهم بيراميدز ونهضة بركان وحوريا وحسنية أغادير، بينما سيتواجد فى الثانى المصرى وزاناكو والنصر وإنيمبا، وتنص اللائحة على تفادى وقوع فريقين من نفس المجموعة معًا مرة أخرى فى ربع النهائى.