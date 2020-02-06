شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى منصور: فبراير سيكون شهر "البطولات" فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، أن الفريق الأبيض يسعى لحصد أكبر عدد من النقاط خلال الفترة القادمة في الدورى المصرى، ونتمنى أن يكون شهر فبراير شهر تحقيق الألقاب والبطولات.

و أضاف المشرف على الكرة، في تصريحات تليفزيونية، قائلًا:" الدوري لسه طويل والنقط اللى كنا بنخسرها كانت تحديدًا امام الفرق المتأخرة في جدول الترتيب، وكان مستوانا أمام وادى دجلة سئ وكارتيرون واللاعبين كانوا غير راضين عن الأداء".

وتابع :" قدمنا مستوى جيد أمام فريق حرس الحدود و الفترة القادمة نسعى لحصد اكبر عدد من النقاط في الدورى، وسنركز في مبارايات افريقيا ".

وعن مواجهة الترجى التونسى قال :" مواجهة الترجى في الفترة القادمة في درى أبطال أفريقيا صعبة، و نستعد لها جيدًا وهى نهائي مبكر، كما نسعى لتجاوز عقبة الترجى في السوبر الافريقى، ".

ونستعرض تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية الذى تفوق فيه الفارس الأبيض..

- الزمالك مع الترجى

تواجه الزمالك مع الترجى 6 مرات فى بطولات أفريقيا، حقق خلالها تفوقا نسبيًا، حيث حقق الأبيض الفوز مرتين وتعادل 3 مرات وخسر مرة وحيدة، وأحرز الأبيض 6 أهداف فى شباك الترجى واستقبل مثلها.

وبعيدًا عن المواجهات الإفريقية، التقى الزمالك مع الترجي مرتين في دور المجموعات لدوري أبطال العرب عام 2004، وفاز الأبيض مرتين، حيث انتصر ذهابًا بثلاثية نظيفة، فيما فاز إيابا في تونس 2 / 1.

- الزمالك أمام النجم الساحلى

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سبق أن تقابل الزمالك مع النجم الساحلى فى بطولات إفريقيا 8 مرات بواقع مباراتين فى دورى الأبطال و6 فى الكونفدرالية، فاز الأبيض 3 مرات وفاز النجم فى مثلها وتعادلا فى مباراتين، فيما أحرز الزمالك 10 أهداف بينما سجل النجم 11 هدفًا بالشباك البيضاء.

وتعود آخر مباراة جمعت بين الزمالك والنجم الساحلي، فى الدور قبل النهائى من الكونفدرالية النسخة الماضية والتى توج بها الفريق الأبيض لأول مرة فى تاريخه، حيث فاز الأبيض فى مباراة الذهاب بهدف دون رد، أحرزه محمود كهربا، لاعب الأهلى الحالى، فيما تعادل الفريقان فى مباراة العودة بتونس، سلبيًا، فى مباراة شهدت طرد محمود جنش، حارس مرمى الأبيض، فى الدقيقة الأخيرة.

- الزمالك والصفاقسى

فيما التقى الزمالك مع الصفاقسى فى 6 مباريات فاز فى 4 مباريات و تعادل فى واحدة ، وخسر فى مباراة واحدة.

- الزمالك والإفريقى

وسبق وتقابل الزمالك مع الأفريقى التونسى فى 6 مباريات فاز فى 3 وخسر فى مثلهم.

ويُعد تاريخ مواجهات الزمالك أمام الأندية التونسية متوازن من حيث مرات الفوز والتعادلات والخسارة، حيث التقى الزمالك مع أندية تونس، فى 26 مباراة، مع أندية كل من الصفاقسى والأفريقى والنجم الساحلى والترجى، فاز الزمالك فى 13 مباراة وخسر فى 6 مواجهات وتعادل فى 7 مباريات، وأحرز لاعبيه 37 هدف فى شباك الفرق المنافسة، مقابل 31 هدف هزت شباك الأبيض.