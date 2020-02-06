شكرا لقرائتكم خبر عن لست وحدك ياعاشور .. أرقام قياسية لقناوى وأوسة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن حسام عاشور لاعب النادى الأهلى ، لم يكن وحده الذى يحقق الأرقام القياسية ويتربع على عرش الألقاب فى الملاعب المصرية ، حيث لحق به كل من محمد عبد المنصف حارس وادى دجلة ، و أحمد شديد قناوى الذى وصل الى رقم حسن الشاذلى فى عدد مرات المشاركة فى المباريات على التوالى ، خلال الساعات الماضية .

حسام عاشور

تربع حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، على عرش اللاعبين الأكثر تتويجاً بالبطولات ، ليحتفظ برقم قياسي بعيداً عن المنافسة من أقرب أبناء جيله وحتى الجيل الحالي ، فقد حصد المسمار 33 لقباً مع النادي الأهلي ، و جاءت بطولات عاشور بواقع 12 لقب دوري عام، 3 ألقاب كأس مصر، 8 ألقاب سوبر مصري، 5 ألقاب دوري أبطال أفريقيا، 5 كؤوس سوبر أفريقي.

الرقم القياسي لحسام عاشور والذي يعد أقرب منافسيه من أبناء جيله في هذا الرقم هو أحمد فتحي برصيد 19 لقب وهو بعيد جداً عن الوصول لرقم عاشور، أصبح ظاهرة تستحق الوقوف عندها .

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عبد المنصف

حقق محمد عبد المنصف حارس مرمى إنبى رقمًا قياسيًا لم يصل إليه أي لاعب على مدار تاريخ الكرة المصرية، حيث وصل للموسم 24 على التوالى بعد بلوغه عامه الـ42 وذلك فى مباراة وادى دجلة وطنطا التى خسر فيها فريقه بهدف مقابل لاشيء فى سبتمبر الماضى ، ليتفوق على حسام حسن الذى استمر فى الدورى الممتاز 24 عاما .

أحمد شديد قناوى

وشهدت الساعات الماضية معادلة أحمد شديد قناوى لاعب فريق الإنتاج الحربى لرقم حسن الشاذلى لاعب الترسانة الراحل ، بأن يسطر اسمه فى ذاكرة التاريخ الكروى، بعد أن عادل الرقم القياسى لحسن الشاذلى نجم الترسانة السابق فى العصر الذهبى، كأكثر اللاعبين مشاركة فى مواسم متتالية بالدورى، برصيد 119 مباراة.

وكانت آخر مباراة شارك فيها قناوى مع فريقه والتى عادل بها رقم أسطورة الشواكيش، أمام الاتحاد السكندرى بالجولة السادسة عشر من البطولة المحلية، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.