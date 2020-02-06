شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى: لن أهرب من الزمالك رغم العروض المغرية احتراما للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك حفر اسمه داخل جدران القلعة البيضاء بعدما قدم موسمًا استثنائياً مع أبناء ميت عقبة في السنة الماضية عقب انضمامه لقلعة ميت عقبة من النصر قبل أن يلاحقه هذا الموسم العديد من الأنباء حول رغبته في الرحيل والأمور المختلفة التي حرص على توضيحها عبر "يوتيوب" خلال حوار فى سيارته مع مدون تونسى.

كيف رأيت أنباء رغبتك في الرحيل عن الزمالك؟

تعرضت لاتهامات ظالمة بالهروب من الزمالك رغم إننى قوبلت بحب شديد من جماهير الفريق ولم أجد هذا الحب في أي مكان آخر فجماهير الزمالك تحبنى كثيرا فكيف يمكن لى حتى مجرد التفكير أن أهرب من الزمالك؟!، أشاهد جماهير الزمالك تشجعنى حتى في مباريات منتخب تونس في بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر وحزنوا لخسارتنا.. فكيف لى أن أهرب وأترك هذا الحب؟!، وتعرضت لحملات تشويه وسخرية عقب إهدار ضربة الجزاء في أمم أفريقيا مع تونس.

ولكن لماذا ترددت تلك الأنباء؟

عندما رحل حمدي النقاز عن الزمالك حصلت على إجازة وسافرت إلى تونس وهذا سبب الربط بين رحيل النقاز واتهامى بالهروب ولكن لا يمكن أن أرحل عن الزمالك بدون موافقة الزمالك ورئيسته ووجهتى يجب أن تكون أكبر وفى حالة عدم موافقة النادى سأستمر معه إلى النهاية وصنعت مع النقاز وعلى معلول انطباعا طيبا في الشارع المصري عن اللاعبين التونسيين، وسأرحل عن الزمالك لفريق أكبر حينما يحين الوقت لذلك.

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وهل تلقيت عروض للرحيل عن الزمالك؟

تلقيت عروض في فترة الانتقالات الشتوية ولكن رئيس الزمالك طلب منى الاستمرار ووافقت وسافرت على تونس ثم فوجئت بتلك الأخبار التي تتحدث عن هروبى والهروب ليس من صفاتي، وتلقيت عروضا مغرية لكن طلب مرتضى منصور ببقائى مما أدى إلى استمرارى ووافقت احتراما لجماهير الزمالك التي أحبتني ودعمتني مع نسور قرطاج في البطولة الأفريقية.

وما رأيك في مواجهة الترجى التونسى في السوبر؟

مباراة الترجي أنتظرها بشغف لمواجهة فريقي السابق، الترجي فريق قوى وستكون لقاء خاص بالنسبة لي وأنا من أيضا من مشجعيه.

ولكن رحل عدد من نجومه؟

الترجى لا يتأثر برحيل النجوم عن صفوفه، ويقدم مستويات طيبة مع معين الشعباني الذى أعاد للفريق شخصيته وتوج معه بآخر لقبين في دوري الأبطال ومواجهة الترجى بالنسبة لنا ليست سهلة ولكن سأحضر نفسي للظهور بمستوى مميز بها.

وما رأيك في معين الشعبانى مدرب الترجى؟

هو مدرب رائع صنع تاريخ في وقت قصير وقدم مستويات مميزة مع الفريق رغم رحيل الكثير من لاعبي الترجى كل فترة انتقالات ولكن عمله جعل الفريق لا يتأثر بتلك الأمور.