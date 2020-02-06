شكرا لقرائتكم خبر عن الدكش يكشف ما فعله جمهور الزمالك بعد قرعه افريقيا وسبب ازمه العشري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت مباراة الزمالك مع حرس الحدود والتي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، عدد من المشاهد يستعرضها لكم "الدكش" في الفيديو التالي :-

حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على نظيره حرس الحدود، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري.

سجلى هدفي الزمالك، محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 10 والمغربى أشرف بن شرقى فى الدقيقة 26.

وارتقى الزمالك بعد هذا الفوز للمركز الثالث في الدوري برصيد 28 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في مباراتين، وأحرز لاعبوه 20 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف.

Advertisements

فيما تجمد فريق حرس الحدود في المركز العاشر برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 6 مباريات وأحرز لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا.

غاب عن الزمالك في مباراة حرس الحدود اليوم كل من فرجاني ساسي وشيكابالا وكاسونجو للراحة ومصطفى محمد للإيقاف.

بهذا الفوز عزز الزمالك من تفوقه التاريخي على حرس الحدود، إذ التقى الفريقان في 30 مباراة فاز الزمالك في 19 وخسر في 7 وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات بين الفريقين، وكان آخر فوز حققه الحرس على الزمالك كان عام 2014 بالجولة الخامسة من الدوري إذ خسر الزمالك وقتها بهدفين دون رد.

لاعبو الزمالك سجلوا 44 هدفا في شباك حرس الحدود فيما استقبلت شباك الأبيض 27 هدفا فقط، ويعتبر هداف تاريخ مواجهات الفريقين هو مصطفى فتحي لاعب الزمالك برصيد 4 أهداف.

أدار المباراة لحكم محمد يوسف ادارة مباراة الزمالك وحرس الحدود، وعاونه سمير جمال وشهاب راشد، عمرو عايد حكماً رابعاً .