شكرا لقرائتكم خبر عن منسق صن داونز يكشف سر ضحكاته بعد وقوع الأهلى أمام بطل جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد على منسق عام فريق صن داونز فى تصريح خاص لسوبر كورة عن سر "ضحكه" عقب اعلان وقوع الاهلى في مواجهة صن داونز : " كنت خايف نقابل الأهلى وقولت لديديه زوكورا بلاش تطلعنا معاهم ولما القرعة طلعت ضحكت". Advertisements لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..وكانت أقيمت قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم الأربعاء بأحد فنادق القاهرة، حيث أسفرت عن مواجهة الأهلي لصنداونز، والزمالك للترجي التونسي في المرحلة المقبلة من البطولة. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..وكانت أقيمت قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم الأربعاء بأحد فنادق القاهرة، حيث أسفرت عن مواجهة الأهلي لصنداونز، والزمالك للترجي التونسي في المرحلة المقبلة من البطولة. وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صوره لمنسق عام صن داونز "ضحكة" بعد الاعلان عن مواجهة الاهلى وتفاعل معها رواد المواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد ان فاز صن داونز فى اخر مواجهة له مع المارد الاحمر بخماسية دون رد واطاح الفريق الجنوب افريقي بالاهلى من دور ال ٨ ايضا

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