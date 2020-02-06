شكرا لقرائتكم خبر عن منسق صن داونز يكشف سر ضحكاته بعد وقوع الأهلى أمام بطل جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد على منسق عام فريق صن داونز فى تصريح خاص لسوبر كورة عن سر "ضحكه" عقب اعلان وقوع الاهلى في مواجهة صن داونز : " كنت خايف نقابل الأهلى وقولت لديديه زوكورا بلاش تطلعنا معاهم ولما القرعة طلعت ضحكت".
وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صوره لمنسق عام صن داونز "ضحكة" بعد الاعلان عن مواجهة الاهلى وتفاعل معها رواد المواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد ان فاز صن داونز فى اخر مواجهة له مع المارد الاحمر بخماسية دون رد واطاح الفريق الجنوب افريقي بالاهلى من دور ال ٨ ايضا
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