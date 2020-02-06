محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
أكد المصري خالد علي المنسق العام لفريق صنداونز الجنوب إفريقي أن مدرب فريقه بيتسو موسيماني يحلم بتدريب النادي الأهلي.
وأسفرت قرعة دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة متجددة بين الاهلي وصنداونز، على أن يقام الإياب في مصر والإياب في جنوب إفريقيا.
وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال خالد علي :"بيتسو موسيماني يحلم بتدريب النادي الأهلي، هو يسعى للعمل في مصر، والأهلي هو أفضل أمنياته".
وأتم علي :"من بين أحلام موسيماني الفوز بدوري أبطال إفريقيا مجدداً والتتويج بلقب كأس العالم للأندية، هذا هو طموحه الذي يعمل من أجل تحقيقه".
وكان موسيماني قد توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2016 بعد قيادة فريقه للفوز على الزمالك (3-0) في ذهاب النهائي والخسارة في برج العرب (1-0).
وأشار علي إلى أنه سيشاهد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الخميس قبل أن يغادر القاهرة لاستئناف عمله مع صنداونز والاستعداد لملاقاة بطل القارة التاريخي في نهاية الشهر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر ممثل صنداونز: موسيماني يحلم بتدريب الأهلي.. والفوز بمونديال الأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.