ممثل صنداونز: موسيماني يحلم بتدريب الأهلي.. والفوز بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد المصري خالد علي المنسق العام لفريق صنداونز الجنوب إفريقي أن مدرب فريقه بيتسو موسيماني يحلم بتدريب النادي الأهلي.

وأسفرت قرعة دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة متجددة بين الاهلي وصنداونز، على أن يقام الإياب في مصر والإياب في جنوب إفريقيا.

وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال خالد علي :"بيتسو موسيماني يحلم بتدريب النادي الأهلي، هو يسعى للعمل في مصر، والأهلي هو أفضل أمنياته".

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وأتم علي :"من بين أحلام موسيماني الفوز بدوري أبطال إفريقيا مجدداً والتتويج بلقب كأس العالم للأندية، هذا هو طموحه الذي يعمل من أجل تحقيقه".

وكان موسيماني قد توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2016 بعد قيادة فريقه للفوز على الزمالك (3-0) في ذهاب النهائي والخسارة في برج العرب (1-0).

وأشار علي إلى أنه سيشاهد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الخميس قبل أن يغادر القاهرة لاستئناف عمله مع صنداونز والاستعداد لملاقاة بطل القارة التاريخي في نهاية الشهر الجاري.