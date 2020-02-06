صنداونز: نحن أكثر جاهزية من الأهلي.. والأقرب للتأهل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد خالد علي ممثل نادي صنداونز الجنوب إفريقي أن فريقه أكثر جاهزية من النادي الأهلي لحجز مقعد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام.

وحكمت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على صنداونز والأهلي بتكرار صدام العام الماضي، على أن يكون الذهاب هذه المرة في مصر والإياب في جنوب إفريقيا.

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وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال خالد علي :"نحن أكثر جاهزية من النادي الأهلي، والأقرب للتأهل إلى نصف النهائي".

وأتم خالد علي :"أنا أحب الأهلي وأشجعه، ولكن أثق في قدرة النادي الذي أعمل به الآن على التأهل والعبور إلى نصف النهائي".

ويستعد ممثل نادي صنداونز في حفل القرعة بمصر، لحضور مباراة الأهلي وبيراميدز قبل مغادرة البلاد والعودة إلى جنوب إفريقيا لمواصلة عمله هناك.