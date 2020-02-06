عبد الحفيظ لمصراوي: مباراة صن داونز قوية للغاية.. وفبراير "ضرب نار"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن مباراة فريقهم ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صندوانز ستكون قوية للغاية مثلها مثل باق مباريات الدور ذاته.

سيد عبد الحفيظ، أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي:"يجب أن نستعد لصندوانز بشكل جيد جدًا ومن قبلها لدينا مباريات قوية تحتاج منا تركيز كبير أيضًا".

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وتابع مدير الكرة بالأهلي:"شهر فبراير سيكون (َضرب نار) بسبب المباريات القوية التي تحتاج الاستعداد الخاص له والتركيز من الجميع".

وأتم عبد الحفيظ حديثه بالتشديد على أن مباراة صندوانز قوية بعيدة عن فكرة الثأر التي يرددها البعض وتحتاج تركيز من الجميع.

وكان الأهلي قد هُزم بخماسية أمام صندوانز نظيفة في النسخة الماضية من البطولة قبل أن يفوز بهدف نظيف إيابًا.