أمير مرتضى: الزمالك والترجي نهائي مبكر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، إن الطبيعي أن يفوز فريقه في المباريات وما حدث أمام دجلة كان استثناء وهذا لا يُعني أن أداء فريقه أمام الحرس كان مميزًا.

الزمالك كان قد سقط في فخ التعادل أمام دجلة في الجولة الماضية من بطولة الدوري، قبل أن يفوز في اليوم على نظيره حرس الحدود بهدفين نظيفين.

أمير مرتضى منصور، أضاف خلال لقائه بفضائية الزمالك مساء يوم أمس الأربعاء"مواجهة الزمالك والترجي نهائي مبكر، فزنا بالكونفدرالية الموسم الماضي، وتوج الترجي بدوري أبطال إفريقيا، وسنتواجه في السوبر هذا الشهر".

وأتم أمير مرتضى حديثه بـ :"جميع الفرق محترمة وكبيرة وكل الأندية المشاركة في ربع النهائي لديها طموح الفوز، كل المواجهات ستكون صعبة، والزمالك لم يكن يتمنى الهروب من فريق بعينه، لأن البطل يجب أن يهزم أي فريق".