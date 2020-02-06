"ظُلمت في الولاية الثانية بالزمالك".. أول تعليق من خالد جلال بعد تدريب نادي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:



اعتبر خالد جلال المدير الفني لفريق إف سي مصر نفسه تعرض للظلم في ولايته الثانية في تدريب نادي الزمالك بنهاية الموسم الماضي ببطولة الدوري.

وفي تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة النهار قال جلال :"حصلت على فرصتي في الزمالك، لكنني تعرضت للظلم في الولاية الثانية بسبب ضيق الوقت".

Advertisements

وقاد خالد جلال نادي الزمالك في نهاية الدوري الموسم الماضي بعد رحيل السويسري كريستيان جروس، ليتعثر الأبيض ويخسر لقب بطولة الدوري في النهاية.

وأضاف جلال :"في بعض الأحيان كانت مواقع التواصل الاجتماعي سبباً في بعض الأزمات، لكن علاقتي مع الزمالك ممتازة وسأظل دائماً تحت أمر النادي".

وأشار جلال إلى أنه سيعمل على تحسين ترتيب نادي إف سي مصر في جدول ترتيب الدوري ووضعه في منطقة آمنة في البطولة.