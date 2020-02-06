"يا بختك يا ترجي".. أول تعليق من آل الشيخ على قرعة دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: علق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، على قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وكتب آل الشيخ من خلال حسابه على "فيس بوك" "صنداونز ليس بالفريق السهل". واختتم "يا بختك يا ترجي". وكانت مراسم القرعة التي أقيمت في وقت سابق بمصر، قد اسفرت عن ملاقاة الأهلي لصنداونز الجنوب أفريقي، بينما يلعب الزمالك مع الترجي التونسي.

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