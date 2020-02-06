كاف يعلن المواعيد المبدئية لربع نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" المواعيد المبدئية لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تشهد مشاركة الأهلي والزمالك.

ويلعب الأهلي لقاء الذهاب أمام صنداونز الجنوب إفريقي يوم 28 فبراير الجاري في مصر، على أن يكون لقاء العودة 6 مارس في جنوب إفريقيا.

وبالنسبة للزمالك فسيلعب ذهاب ربع النهائي يوم 29 فبراير أمام الترجي التونسي، فيما سيكون لقاء العودة يوم 6 مارس في تونس.

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ولم يحدد الاتحاد الإفريقي بعد توقيت المباريات، الذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

وأقيمت قرعة ربع نهائي دوري الأبطال، والطريق نحو النهائي اليوم الأربعاء بأحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة.

الصورة من الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي