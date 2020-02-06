الغندور ردًا على آل الشيخ: "حديثك ضايق جماهير الزمالك.. وانتصرنا على الهلال في عقر داره"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

رد خالد الغندور مقدم البرامج الرياضية عبر قناة الزمالك الرسمية، على تغريدات تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي.

وقال الغندور خلال برنامج "زملكاوي"، إن حديث المستشار تركي آل الشيخ، ضايق جمهور الزمالك، واستفز اللاعبين في ذلك الشهر الذي يواجه فيه الزمالك عدد من المباريات القوية.

وتابع نجم الزمالك السابق: "أخاطب تركي آل الشيخ بنفس كلامه المحترم في الكرة.. نادي الزمالك لعب أمام الهلال السعودي بكامل نجومه ومدربه العالمي واستطاع الفوز عليه في عقر داره، كرة قدم لا تعترف بالمستوى الحالي والسابق".

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وكتب تركي الشيخ عبر صفحته على فيسبوك قبل قرعة دوري الأبطال: "كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة بمواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي احترمه انا باتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم ... دعواتكم لي فأنا محتاج لها ".

وتبعها بتدوينة أخرى: "الدوري المصري في نسخته الحديثة اتلعب ٦٠ مرة ... فاز الاهلي ٤١ مرة منهم ... ولما نتكلم كورة وارقام بتزعل بعض الناس ... هو انا شتمتك ؟ والا قلت حقائق ؟؟ لما اتمنيت الزمالك في قرعة افريقيا فهو الفريق الاسهل بلغة الارقام ... وبالنسبة لكأس السوبر فهي بطولة سهلة وفي متناول اليد ... واتوقع ان يواجه الاهلي صعوبة اكبر في اعتزال طارق التايب مع الهلال اكثر بكثير من كأس السوبر ... هذه وجهة نظري الكروية مع كامل احترامي للجميع ... انا اعبّر عن رأيي واللي باشوفه ... تزعلوا ليه ؟؟ خلوا عندكوا روح رياضية ... ومتخافوش ... آثار البنج ابتدت تروح".

وأوقعت القرعة الزمالك في مواجهة الترجي التونسي، فيما يصطدم الأهلي بصنداونز الجنوب أفريقي.

ويلتقي الأهلي أمام الهلال السعودي مارس المقبل، في مباراة اعتزال طارق التائب نجم الهلال السابق.