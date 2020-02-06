اتحاد الكرة يُعلن حكام مباراة بيراميدز والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراتي يوم غد الخميس ببطولة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يلتقي المصري نظيره طنطا في الخامسة عصر يوم غد، بينما يلتقي بيراميدز نظيره الأهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم ذاته.
وحسبما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم فأن مباراة طنطا والمصري يُديرها أحمد جمال، كحكم ساحة ويعاونه سيد نافع وسيد حسن. و"الحكم الرابع" رامي ضرار.
وسيدير مباراة بيراميدز والأهلي إبراهيم نور الدين، كحكم ساحة، يعاونه وأحمد حسام ومحمود أبو الرجال و"الحكم الرابع" عمرو الشناوي
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