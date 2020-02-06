فيديو.. بايرن ميونيخ يسقط هوفينهايم برباعية مثيرة ويتأهل لربع نهائي الكأس

حقق بايرن ميونيخ فوزاً صعباً علي ضيفه هوفينهايم مساء اليوم بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس المانيا.

تقدم هوفينهايم مبكراً في الدقيقة الثامنة عن طريق جيروم بواتينج الذي سجل بالخطأ في مرماه، قبل أن يدرك

بايرن ميونيخ التعادل في الدقيقة 12 عن طريق النيران الصديقة.

وفي الدقيقة 20 سجل توماس مولر ثاني أهداف البافاري، قبل أن يعزز ليفاندوفسكي تقدم اصحاب الأرض بالهدف الثالث في الدقيقة 36 من

عمر الشوط الأول الذي انتهي بتقدم بايرن بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني واصل بايرن ميونيخ سيطرته الكاملة علي اللقاء، لينجح في ترجمة هذا التفوق بتسجيل رابع الاهداف عن طريق ليفاندوفسكي .

وشهدت العشرة دقائق الأخيرة من عمر اللقاء اصارة كبيرة بعد أن سجل مؤنس دبور هدفين مباغتين في الدقيقتين 82، 90.

Advertisements