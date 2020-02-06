حقق بايرن ميونيخ فوزاً صعباً علي ضيفه هوفينهايم مساء اليوم بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس المانيا.
تقدم هوفينهايم مبكراً في الدقيقة الثامنة عن طريق جيروم بواتينج الذي سجل بالخطأ في مرماه، قبل أن يدركبايرن ميونيخ التعادل في الدقيقة 12 عن طريق النيران الصديقة.
وفي الدقيقة 20 سجل توماس مولر ثاني أهداف البافاري، قبل أن يعزز ليفاندوفسكي تقدم اصحاب الأرض بالهدف الثالث في الدقيقة 36 من
وفي الشوط الثاني واصل بايرن ميونيخ سيطرته الكاملة علي اللقاء، لينجح في ترجمة هذا التفوق بتسجيل رابع الاهداف عن طريق ليفاندوفسكي .
وشهدت العشرة دقائق الأخيرة من عمر اللقاء اصارة كبيرة بعد أن سجل مؤنس دبور هدفين مباغتين في الدقيقتين 82، 90.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. بايرن ميونيخ يسقط هوفينهايم برباعية مثيرة ويتأهل لربع نهائي الكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.