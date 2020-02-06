شاهد.. توتنهام يقلب الطاوله علي ساوثهامبتون ويهزمه بثلاثية بكأس الاتحاد

نجح فريق توتنهام هوتسبير في قلب الطاولة علي ضيفه ساوثهامبتون ليهزمه بثلاثة مقابل هدفين في المواجهة المثيرة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الرابع لكأس الاتحاد الانجليزي.

وحول السبيرز تأخرهم في النتيجة بهدفين مقابل هدف الي فوز بثلاثية في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

جاءت البداية سريعة وحماسية من جانب توتنهام، ونجح في ترجمة افضليته مبكراً في الدقيقة 12 من عمر شوط اللقاء الاول عندما سجل جاك ستيفنس لاعب ساوثهامبتون بالخطأ في مرماه.

وأدرك الضيوف التعادل قبل انتهاء الشوط الأول عن طريق شين لونج لتصبح النتيجة التعادل

بهدف لكل فريق مع نهاية هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، باغن داني انجز نجم ساوثهامبتون اصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 72، ليخيم شبح الخروج من البطولة علي ملعب اللقاء.

وفي الدقيقة 78 نجح النجم البرازيلي لوكاس مورا في تسجيل هدف التعادل الثاني لتوتنهام، قبل أن يحسم الكوري هيونج سون اللقاء بالهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

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